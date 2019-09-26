https://static.news.ru/photo/874c2c06-e07e-11e9-b151-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров (в центре) Фото: Сергей Булкин/News.ru

Здоровью главы Чечни Рамзана Кадырова ничего не угрожает, у него сезонная простуда. Об этом заявил министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.

Рамзан Ахматович Кадыров испытывает недомогание ввиду наличия у него сезонного заболевания ОРЗ (острое респираторное заболевание. — News.ru). Это совершенно нормальное явление для любого здорового организма ввиду сезонных климатических изменений, — цитирует Сулейманова издание « Чечня сегодня ».

Также министр сообщил, что «на данный момент здоровью руководителя региона ничего не угрожает». Рамзан Кадыров, по его словам, «получает банальное противогриппозное лечение» и в ближайшее время «приступит к своим должностным полномочиям».

Ранее в соцсетях сообщалось, что Рамзан Кадыров якобы серьёзно болен и в связи с этим его на самолёте собираются отправить в Москву. Перед тем как эту информацию опроверг глава республиканского Минздрава, данные сообщения подвергали сомнению многочисленные пользователи из числа жителей региона.

Как писал News.ru, ранее житель Чечни, снявшийся на видео с выходящей замуж дочерью, публично извинился после того, как его раскритиковал Рамзан Кадыров. Чиновник счёл, что поведение мужчины не соответствует местным нравам.