Инфекционист назвал причину роста заболеваемости COVID-19 в Москве

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Майские праздники могли спровоцировать рост новых выявленных случаев COVID-19 в Москве. Об этом врач-инфекционист Николай Малышев сообщил РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в России впервые с конца марта выросло число выявленных заболевших коронавирусом. В частности, 14 мая, в Москве зафиксирован максимум новых случаев COVID-19 с 17 января -3 818. В последний раз такое количество было выявлено в январе.

Вполне возможно, что это майские, скорее всего. Так или иначе люди встречались, собирались за одним столом, ездили в транспорте, — цитирует Малышева агентство.

Он добавил, что врачи ожидали подъёма заболеваемости после праздников. Однако пандемия всегда демонстрировала «пилу» — заболевших становится то меньше, то больше. По мнению инфекциониста, следует посмотреть на тенденцию, как дальше будет развиваться ситуация.