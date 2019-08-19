https://static.news.ru/photo/d530343c-c281-11e9-9a55-fa163e074e61_660.jpg Фото: uwe umstätter/imageBROKER.com/Global Look Press

Министерство образования Магаданской области намерено узнать мнение родителей об инициативе запрета мобильных телефонов в школах.

Власти региона не исключают применения ограничительных мер к школьникам, но только в случае, если проект запрета поддержат родители учеников. Министр образования Магаданской области Анжела Шурхно сообщила РИА Новости , что ведомство в целом одобряет данную меру. Однако окончательное решение будет принято по итогам опроса, который проводится среди учителей, школьников и родителей.

Запретить школьникам пользоваться смартфоном на уроках региональным властям предложило Минпросвещения РФ. Ведомство руководствовалось международным опытом, также было учтено общественное мнение. Окончательное решение по этому вопросу будет принято субъектами РФ самостоятельно.

News.ru ранее сообщал о результатах всероссийского опроса по теме запрета гаджетов в школах. По его результатам, 61% школьников, 89% родителей и 90% учителей поддержали ограничение использования мобильных телефонов учащимися на уроках.