«И детей избивает»: очевидцы раскрыли подробности о сургутском живодере Соседи рассказали об антисоциальном поведении сургутского живодера

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В сети появилось видео из Сургута, на котором живодер жестоко избил свою собаку в подъезде дома. Соседи рассказали корреспонденту NEWS.ru, что мужчина регулярно избивает не только собаку, но и жену, а также своих детей.

Семья там вся полностью маргинальная, все употребляют. Он избивает не только собаку, но и детей обижает своих. Они уже стоят на учете в опеке. Кое-кто из жителей говорил, что он собаку еще и натравливать на людей пытался. Соседи бездействуют, говорят, что писали несколько раз в полицию заявления, но безрезультатно, — рассказала одна из жительниц дома.

Вторая соседка, Виктория, подтвердила ее слова. По ее словам, супруга с детьми уже съехала от живодера.

Сосед систематически избивает собаку, когда находится в нетрезвом состоянии. Избивает по несколько часов, цепями, табуретками. Жену избивает и травит на нее собаку. Но жена сейчас от него съехала с детьми. Я неоднократно вызывала полицию, но никаких действий предпринято не было, — рассказала Виктория.

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