«Ходил и матерился»: очевидец о нападении мужчины на слабослышащего ребенка Жительница Краснодара: напавший на слабослышащего мальчика мужчина сделал это без причины

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Жительница Краснодара, ставшая свидетельницей нападения мужчины на девятилетнего мальчика со слуховым аппаратом, рассказала NEWS.ru, что краснодарец еще некоторое время после удара ходил вокруг ребенка и матерился. По ее словам, мужчина начал проявлять агрессию без видимой причины.

Я гуляла с детьми на площадке, это было напротив Пономаренко, 43. Там было много детей. В какой-то момент отец одного из детей напал на мальчика девяти лет. Он просто без повода подлетел и ударил со всей силы. У мальчика вылетел слуховой аппарат, и ребенок отлетел. Когда он падал лицом вниз, видимо, повредил ухо. Мужчина после еще вокруг ходил и на всю площадку матерился. Честно, даже страшно теперь ходить на детские площадки, — рассказала женщина.

К разбирательству в этой истории уже подключились полиция и краевое управление СКР. Мужчину ищут. У мальчика диагностировали ушиб мягких тканей и повреждение уха. Отец пострадавшего ребенка отметил, что уже виделся с обидчиком после инцидента и тот угрожал ему. При этом мужчина продолжает водить в школу свою дочь.