Москвичке удалили желчный камень в виде бочонка лото с цифрой «2»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подмосковные хирурги удалили женщине желчный камень в виде бочонка лото, сообщил NEWS.ru заведующий первым хирургическим отделением Московской областной больницы имени Розанова Артем Косов. По его словам, на верхушке образования отчетливо просматривалась цифра «2».

Фото: Фото — Пресс-служба Минздрава Подмосковья

Ультразвуковая диагностика выявила воспалительные изменения стенок желчного пузыря, в просвете его имелся крупный камень. Требовалась срочная операция. Благодаря высокому уровню диагностики и наличию современной аппаратуры — лапароскопическим стойкам, различным коагуляторам, через четыре небольших прокола мы удалили пациентке желчный пузырь, а затем из его просвета извлекли холестериновый камень по форме своей напоминающий бочонок лото, а на верхушки его отчетливо просматриваться цифра «2», — сообщил Косов.

Он добавил, что холестериновые камни могут достигать крупных размеров и иметь самые причудливые формы. По словам специалиста, так как пациентка обратилась в первые сутки начала острого процесса, операция прошла в штатном режиме, послеоперационный период протекал гладко.

Спустя несколько дней после оперативного вмешательства она в удовлетворительном состоянии была выписана из стационара, — резюмировал врач.

Ранее врач-диетолог Марина Аплетаева рассказала, что здоровому человеку при отсутствии каких-либо противопоказаний можно съедать по два-три куска хлеба за день. По ее словам, лучше всего включить в рацион зерновой хлеб, так как он не имеет практически никаких противопоказаний, а также содержит растворимые пищевые волокна, которые стимулируют работу желудочно-кишечного тракта.