Подмосковные хирурги удалили женщине желчный камень в виде бочонка лото, сообщил NEWS.ru заведующий первым хирургическим отделением Московской областной больницы имени Розанова Артем Косов. По его словам, на верхушке образования отчетливо просматривалась цифра «2».
Ультразвуковая диагностика выявила воспалительные изменения стенок желчного пузыря, в просвете его имелся крупный камень. Требовалась срочная операция. Благодаря высокому уровню диагностики и наличию современной аппаратуры — лапароскопическим стойкам, различным коагуляторам, через четыре небольших прокола мы удалили пациентке желчный пузырь, а затем из его просвета извлекли холестериновый камень по форме своей напоминающий бочонок лото, а на верхушки его отчетливо просматриваться цифра «2», — сообщил Косов.
Он добавил, что холестериновые камни могут достигать крупных размеров и иметь самые причудливые формы. По словам специалиста, так как пациентка обратилась в первые сутки начала острого процесса, операция прошла в штатном режиме, послеоперационный период протекал гладко.
Спустя несколько дней после оперативного вмешательства она в удовлетворительном состоянии была выписана из стационара, — резюмировал врач.
Ранее врач-диетолог Марина Аплетаева рассказала, что здоровому человеку при отсутствии каких-либо противопоказаний можно съедать по два-три куска хлеба за день. По ее словам, лучше всего включить в рацион зерновой хлеб, так как он не имеет практически никаких противопоказаний, а также содержит растворимые пищевые волокна, которые стимулируют работу желудочно-кишечного тракта.