«В плену третий год!»: Хинштейн требует вернуть жителей Самарской области Хинштейн: некоторые жители Самарской области находятся в плену ВСУ третий год

Депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал в Telegram-канале видео с обращением жителей Самарской области, которые находятся в плену ВСУ. Некоторые из них пребывают на Украине уже третий год. Хинштейн обратился к Минобороны и омбудсмену с требованием форсировать возвращение жителей региона на родину.

Получил огромное количество сообщений о жителях Самарской области, которые попали в украинский плен. Некоторые из них в плену находятся третий год! Уже направил обращения к руководству Минобороны России и Уполномоченному по правам человека с просьбой о содействии в скорейшем вызволении наших бойцов, — написал Хинштейн.

Ранее эксперты ООН опросили 44 российских военнослужащих, которые содержатся в местах интернирования в шести областях Украины. Они не сообщили о пытках в этих учреждениях, но рассказали о побоях и жестоком обращении во время пленения и последующей транспортировки к местам содержания с декабря 2023 года по февраль 2024-го. Восемь военнопленных пожаловались, что их содержали в подвалах частных зданий сроком от нескольких дней до полутора месяцев.