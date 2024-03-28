ООН признала, что российских военнопленных пытали на Украине ООН: военнопленных РФ пытали на Украине с декабря по февраль

Фото: IMAGO/Florian Gaertner/www.imago-images.de/Global Look Press

Эксперты ООН опросили 44 российских военнослужащих, которые содержатся в местах интернирования в шести областях Украины, говорится в докладе, опубликованном 27 марта на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Они не сообщили о пытках в этих учреждениях, но рассказали о побоях и жестоком обращении во время пленения и последующей транспортировки к местам содержания с декабря 2023 года по февраль 2024-го.

Восемь военнопленных пожаловались, что их содержали в подвалах частных зданий сроком от нескольких дней до полутора месяцев. Тринадцать бойцов проинформировали, что во время допросов их избивали деревянными молотками и палками, подвергали воздействию электрошока (с использованием военных полевых телефонов или других электрических устройств) и инсценировали их казнь. Еще двое рассказали об угрозах сексуального насилия. Семеро российских военнопленных поделились, как их избивали на блокпостах на пути в больницу в Харькове.

УВКПЧ также утверждает, что на Украине решили создать смешанные медицинские комиссии для осмотра больных и раненых российских военнопленных, с последующей их репатриацией на лечение в нейтральной стране. Киев уведомил управление, что российская сторона на это предложение не отреагировала.

Сдавшиеся в плен военнослужащие ВСУ признаются, что не знают, за что сражаются, сообщил ранее сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. По его мнению, это связано с их отрывом от «зомбирования». По его словам, без внешней подсказки они не могут ответить на вопрос, какие идеалы отстаивают на фронте.