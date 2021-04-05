Губернатор Севастополя объяснил прирост населения развитием города

https://static.news.ru/photo/8ca7f91c-95e2-11eb-bdbb-96000091f725_660.jpg Михаил Развожаев Фото: sevgovru/vk.com

Рост численности населения Севастополя в последние несколько лет связан с развитием города и особым вниманием властей к поддержке материнства и детства. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, в Севастополе активно решаются инфраструктурные вопросы с энерго- и водоснабжением, здравоохранением и образованием, вводятся социальные объекты и жильё, создана свободная экономическая зона, развиваются туризм и сфера услуг. Всё это, а также климат, природный и инвестиционный, мотивирует россиян к переезду в Севастополь.

Севастополь хорош для жизни и работы. Именно с этим связан высокий прирост населения, — цитирует главу города РИА Новости.

Развожаев добавил, что рост рождаемости является одной из важных задач. В связи с этим власти совершенствуют меры, направленные на поддержку материнства и детства. В их числе введение регионального материнского капитала, возрождение молочных кухонь, приведение в порядок роддомов и детских больниц.

Ранее NEWS.ru писал, что в 2018–2020 годах прирост населения был зафиксирован в 21 регионе России. Лидером среди них стал Севастополь. В процентном соотношении там рождаемость увеличилась больше всего, а смертность, наоборот, снизилась.