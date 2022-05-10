Губернатор Саратовской области досрочно сложил полномочия

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев / Фото Александр Натрускин/РИА Новости

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сообщил, что уходит в отставку. Он занимал эту должность с 2012 года и переизбирался на пост в 2017 году, собрав 74,63% голосов избирателей. В 2022 году срок его полномочий подходит к концу.

Я 10 лет возглавлял Саратовскую область. В связи с приближающейся избирательной кампанией не буду выдвигать свою кандидатуру на очередной срок для избрания главой региона. Планирую сосредоточиться на другом направлении работы, — написал Радаев.

Карьеру губернатора Радаев начал в марте 2012 года. Тогда он был назначен указом президента России Владимира Путина врио главы региона после отставки Павла Ипатова «по собственному желанию». В апреле того же года кандидатуру Радаева вынесли на рассмотрение областной думы для наделения его полномочиями губернатора региона.

В марте 2017 года Путин вновь назначил политика временно исполняющим обязанности главы региона. Спустя полгода Радаев был избран губернатором Саратовской области.

Ранее стало известно, что свой пост покинул губернатор Кировской области Игорь Васильев. Он заявил, что попросил президента России перевести его «на работу на федеральном уровне» и глава страны поддержал его в этом желании.

Также стало известно, что губернатор Томской области Сергей Жвачкин покинул свой пост. В своём заявлении он сослался на то, что является «одним из самых взрослых губернаторов в стране», поэтому готов уступить «дорогу молодым».

Губернатор Рязанской области Николай Любимов сообщил, что не будет выдвигаться на пост главы региона на следующий срок. Однако он продолжит работу в качестве главы региона до окончания контракта.