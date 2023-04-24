Губернатор Развожаев: уничтожены два атаковавших Севастополь дрона

Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Севастополь

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что атаковавшие город надводные беспилотники больше не являются угрозой. Один уничтожен силами противоподводной диверсионной обороны (ППДО), другой взорвался, отметил он в Telegram.

Была предпринята попытка атаки на Севастополь. По ситуации на сейчас: один дрон надводный уничтожили силы ППДО, второй взорвался сам. Все произошло на внешнем рейде, никакие объекты не повреждены, — уточнил Развожаев.

Он также указал на спокойную обстановку в городе. При этом «все службы» находятся в состоянии повышенной готовности, уточнил губернатор города.

Он ранее объяснял, почему 8 апреля в городе раздавались громкие звуки. По его словам, на Северном молу Севастопольской бухты проводилась учебная стрельба Черноморского флота РФ.

Ранее Михаил Развожаев сообщил, что Украина атаковала город надводными беспилотниками. Черноморский флот отражает атаку на внешнем рейде, уточнил он.

Губернатор призвал горожан к сохранению спокойствия.