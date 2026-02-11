Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 15:07

Губернатор рассказал о пострадавших при стрельбе в анапском техникуме

Губернатор не назвал число пострадавших при стрельбе в анапском техникуме

Вениамин Кондратьев Вениамин Кондратьев Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Число пострадавших при стрельбе в техникуме в Анапе уточняется, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, местные власти готовы оказать помощь в перемещении пациентов в краевые медицинские учреждения.

По количеству пострадавших информация еще уточняется. На данный момент на месте происшествия дежурят бригады скорой помощи, все медицинские учреждения Анапы готовы принимать пострадавших. При необходимости — оперативно доставим в краевые медучреждения, — отметил он.

Ранее сообщалось, что стрельбу в Анапском индустриальном техникуме устроил студент, который учился там на автомеханика. По словам учащихся, охранник техникума был тяжело ранен. Официально эта информация не подтверждена. Инцидент произошел у учебного заведения на Промышленной улице.

Кондратьев уточнил, что охранник погиб, так как получил смертельные ранения. По словам губернатора, мужчина первым принял на себя удар, он оперативно среагировал и вызвал правоохранительные органы.

После появилась информация, что напавший на колледж в Анапе 17-летний студент Илья учился на тройки в школе и имел проблемы с однокурсниками. Уточнялось, что подросток тяжело переживал развод родителей.

