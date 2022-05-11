Губернатор Подмосковья заявил о переходе на новый план экономики

Андрей Воробьёв / Фото mosreg.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил о переходе региона на новый план по развитию экономики, передаёт «360». На совещании с правительством Подмосковья он рассказал, что документ состоит из семи пунктов, которые направлены на помощь как жителям, так и целым муниципалитетам. Первым из них стало импортозамещение.

Мы все прекрасно видим, в каких условиях оказалась Россия, под каким давлением. В связи с этим мы разработали и приняли план новой экономики Подмосковья. Он состоит из семи основных магистралей, пунктов. Все они сказываются и на жизни каждой семьи, и на самочувствии каждого муниципалитета, и на возможностях, которые от этого имеют региональный и муниципальный бюджеты, — сказал Воробьёв.

Как пояснил губернатор, сейчас в регионе уже работает 120 проектов по импортозамещению, в рамках которых власти выдают льготную землю за один рубль. Он также добавил, что план по развитию экономики поможет людям сохранить работу. Так, нулевая ставка по налогу на прибыль, которую введут в 11 городских округах на удалённых территориях, позволит создать 50 тысяч рабочих мест.

22 апреля сообщалось, что в Подмосковье разработают новые меры поддержки IT-сферы. Член комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Роман Володин отметил, что цифровые технологии являются важнейшей отраслью для развития страны в целом.