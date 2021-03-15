Губернатор Подмосковья признался, что иногда матерится

https://static.news.ru/photo/f5012e7c-85af-11eb-895b-96000091f725_660.jpg Андрей Воробьёв Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв признался, что иногда ругается матом. Обычно это происходит во время занятий спортом.

По мнению Воробьёва, мат — часть жизни и языка. Нецензурной лексикой иногда можно выражать лишь свои эмоции, а не оскорблять или унижать других людей, отметил он в интервью тиктокеру Арине Ростовской.

Должен признаться, да, матерюсь. Бывают моменты эмоциональные, особенно в спорте, — цитирует его телеканал «360».

При этом Андрей Воробьёв старается в своей жизни не совершать поступков, за которые ему было бы стыдно. Но такие моменты есть в жизни каждого человека.

Ранее Воробьёв в своём поздравлении в честь Международного женского дня заявил, что этот праздник — не день борьбы за равные права, а день «уникальной роли женщины в жизни мужчины».

По его словам, в жизни каждого мужчины женщина (мама, сестра, дочь или любимая) играет «особую и значимую роль». Он поблагодарил женщин разных профессий и пообещал, что мужчины «постараются радовать их как можно чаще», писал NEWS.ru.