Губернатор Подмосковья дал советы по отдыху в регионе Губернатор Воробьёв порекомендовал россиянам отдохнуть в Истре, Коломне и Серпухове

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье активно развивается инфраструктура, благоустраиваются парки, а также увеличивается финансирование гостиниц и мест для отдыха, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв. По его словам, местные жители проявляют большой интерес к активности на открытом воздухе, пишет «360».

Каждый выбирает по душе. Кто-то спортсмен и поедет в Дмитров. Мы серьёзно работаем над велосипедными маршрутами. Поэтому поехать ты можешь не только на машине, есть и железнодорожный транспорт. Можно поехать на велосипеде, — отметил Воробьёв.

Он также порекомендовал поклонникам творчества Александра Пушкина отправиться в Захарово, а фанатам Павла Чехова — в Чехов. Помимо этого, можно заглянуть в Сергиев Посад, чтобы окунуться в источник Гремячий Ключ. По мнению губернатора, другими интересными туристическими маршрутами могут стать такие города как Истра, Серпухов и Коломна.

Ранее стало известно, что около половины путёвок по России в майские праздники приходится на Сочи. Также популярны экскурсии в Казань, Санкт-Петербург и Тюмень. Лидирует же среди всех направлений отдыха, как и раньше, Турция.