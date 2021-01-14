Губернатор Пензенской области поручил чиновникам уборку снега

https://static.news.ru/photo/98b0616c-5673-11eb-bf66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев дал поручение выделить до четверти сотрудников министерств и ведомств правительства региона для расчистки снега.

Известно, что в Пензенской области 14 января объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за снегопада и метели.

Министрам, начальникам управлений и служб правительства Пензенской области, главам муниципальных образований сегодня во второй половине дня и завтра — выделить до 25% сотрудников, которые должны прийти и оказывать помощь в очистке снега работникам коммунальных служб, — отметил Белозерцев в ходе совещания с главами муниципалитетов.

Губернатор также призвал усилить расчистку дорог и тротуаров. По его словам, такого количества спецтехники для быстрой уборки снега у региона попросту нет.

Ранее NEWS.ru писал, что штормовая погода надвигается на европейскую часть России, в некоторых регионах из-за этого ожидается целый «букет неприятностей». Так, в горах Кавказа ветер будет достигать 32 метров в секунду, станет лавиноопасно.