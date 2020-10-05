Губернатор Омской области заболел коронавирусом

Тест на коронавирус губернатора Омской области Александра Буркова показал положительный результат.
По его словам, он сдал анализ во время подготовки к мероприятию с главами других регионов.
Симптомов нет и чувствую себя хорошо, но получил положительный результат. К сожалению, придётся уйти в режим самоизоляции работать дистанционно, — написал Бурков в своём Instagram.
Глава области отметил, что вынужден отложить участие во всех предстоящих мероприятиях, так как «неукоснительно» выполняет все рекомендации врачей.
Он также призвал жителей региона соблюдать санитарные нормы, носить маски и держать социальную дистанцию.
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Как писал NEWS.ru, ранее мэр Благовещенска Олег Имамеев сообщил, что его тест на коронавирус дал положительный результат. Градоначальник также отметил, что у него нет симптомов заболевания.
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