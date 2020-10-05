Губернатор Омской области заболел коронавирусом

https://static.news.ru/photo/49ee0ba0-06ce-11eb-ad4d-fa163e074e61_660.jpg Александр Бурков Фото: Омская область/vk.com

Тест на коронавирус губернатора Омской области Александра Буркова показал положительный результат.

По его словам, он сдал анализ во время подготовки к мероприятию с главами других регионов.

Симптомов нет и чувствую себя хорошо, но получил положительный результат. К сожалению, придётся уйти в режим самоизоляции работать дистанционно, — написал Бурков в своём Instagram.

Глава области отметил, что вынужден отложить участие во всех предстоящих мероприятиях, так как «неукоснительно» выполняет все рекомендации врачей.

Он также призвал жителей региона соблюдать санитарные нормы, носить маски и держать социальную дистанцию.

Как писал NEWS.ru, ранее мэр Благовещенска Олег Имамеев сообщил, что его тест на коронавирус дал положительный результат. Градоначальник также отметил, что у него нет симптомов заболевания.