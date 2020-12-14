Губернатор НАО объявил 31 декабря выходным днём

https://static.news.ru/photo/46b1154e-3e33-11eb-9125-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

31 декабря в Ненецком автономном округе будет выходным днём, заявил губернатор региона Юрий Бездудный. Вместо этого местные жители будут работать в субботу, 26 декабря.

Люди смогут спокойно готовиться к встрече Нового года. Это здорово, ведь 31 декабря всегда ассоциируется с приятными хлопотами, запахом мандаринов и ожиданием новогоднего чуда в семейном кругу, — написал он в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, эту идею поддержали почти 90% местных жителей. Однако некоторым сотрудникам придётся остаться на работе. В том числе дежурные группы будут созданы в детских садах.

К настоящему времени последний день уходящего года объявлен нерабочим почти в 30 регионах России. В большинстве из них рабочий день с 31-го перенесён на 26 декабря.

Ранее NEWS.ru писал, что в Госдуму внесён законопроект о переносе выходного дня с 8 января на 31 декабря. Глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов пояснил, что такое нововведение позволит гражданам «нормально подготовиться» к «общему главному торжеству» в ночь на 1 января. Согласно действующему Трудовому кодексу, новогодние каникулы включают в себя 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января.