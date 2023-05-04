Губернатор Кубани сообщил подробности пожара на Ильском НПЗ Губернатор Кондратьев: в результате пожара на Ильском НПЗ на Кубани пострадавших нет

Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил информацию о пожаре на Ильском нефтеперерабатывающем предприятии, расположенном в Северском районе Кубани. В своем Telegram-канале глава региона написал, что горят резервуары с нефтепродуктами. По предварительным данным, пострадавших нет.

Подтверждено возгорание резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе. <...> По моему поручению на месте происшествия также находится глава района. По предварительной информации, пострадавших нет, — написал Кондратьев.

Он также добавил, что на месте происшествия работают пожарные расчеты и сотрудники МЧС в составе 48 человек и 16 единиц специальной техники. Также губернатор подчеркнул, что населению поселка ничего не угрожает.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил о пожаре в резервуаре Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Причиной происшествия назвали падение беспилотного летательного аппарата.

Как уточнили в ГУ МЧС России по региону, площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Пожар локализован. К тушению привлечены 167 человек и 39 единиц техники.