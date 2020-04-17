Губернатор Кубани продлил карантин до 30 апреля

https://static.news.ru/photo/25574ac8-80b3-11ea-8387-fa163e074e61_660.jpg Фото: admkrai.krasnodar.ru

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что Кубань из пятёрки регионов-лидеров переместилась на восьмое место в стране по числу заболевших коронавирусом. Однако пик заболеваемости, по его словам, ещё не пройден, поэтому он принял решение продлить режим карантина до конца апреля.

Это вынужденная мера. Мы не можем практически три недели быть в карантине, и потом всё обрушить, — цитирует пресс-служба Кондратьева.

Он подчеркнул, что пропускное окно для передвижения на личных автомобилях по неотложным делам остаётся прежним — с 10 до 16 часов. Общественный транспорт будет также ходить только в утреннее и вечернее время, а в другие муниципалитеты разрешено ездить только по спецпропускам.

В настоящее время коронавирус в Краснодарском крае подтверждён у 290 человек, трое скончались.

Как писал NEWS.ru, пациентка краснодарской больницы скорой помощи заразила медиков коронавирусной инфекцией. После этого медучреждение закрылось на карантин. Как сообщает региональный оперативный штаб, женщина с закрытым переломом бедра поступила в отделение травматологии больницы скорой медицинской помощи (БСМП). Медики оказали ей помощь, но через несколько дней у неё была диагностирована двухсторонняя пневмония. Она является одним из осложнений при коронавирусе. После этого женщину перевели в инфекционную больницу города, где она умерла.