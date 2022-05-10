Губернатор Кировской области покинул пост

Губернатор Кировской области Игорь Васильев / Фото kremlin.ru

Губернатор Кировской области Игорь Васильев покинул свой пост. Он занимал эту должность с сентября 2017 года, 2022 году истекает срок его полномочий. Васильев попросил президента России Владимира Путина перевести его на работу на федеральном уровне.

В связи с приближением окончания срока полномочий в должности губернатора, на которую вы меня избрали, мною принято важное решение — оставить пост губернатора Кировской области и продолжить работу на федеральном уровне. Мою просьбу работать на благо развития всей страны поддержал президент России Владимир Путин, — говорится в заявлении Васильева.

Он также поблагодарил администрацию региона и глав муниципалитетов за продуктивное сотрудничество и пожелал региону стабильного развития и процветания.

Известно, что Васильев занял свой пост после того, как сменил губернатора Кировской области Никиту Белых, уволенного в июле 2016 года в связи с утратой доверия — правоохранители задержали его с поличным на получении взятки в особо крупном размере. В сентябре 2017-го Васильев победил в первом туре выборов, набрав 64% голосов.

Васильев введён в состав Высшего совета политической партии «Единая Россия». С 21 декабря 2020 года он является членом президиума Государственного совета Российской Федерации.

Ранее стало известно, что губернатор Томской области Сергей Жвачкин также покинул свой пост. В своём заявлении он сослался на то, что является «одним из самых взрослых губернаторов в стране», поэтому готов уступить «дорогу молодым».