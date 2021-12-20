Губернатор Калининграда призвал власти Литвы обеспечивать свободу транзита

Власти Литвы должны обеспечивать свободу транзита, а в случае введения ограничений для грузов из Белоруссии должны предусмотреть исключения для России. Об этом в интервью РИА Новости заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, отметив, что Калининград потребляет белорусские продукты и непродовольственные товары.

Надо напоминать нашим соседям, что они должны обеспечивать свободу транзита, о которой мы договаривались, — добавил Алиханов.

Поводом для этих заявлений стало предложение министерства транспорта Литвы наложить санкции на продукцию, импортируемую, закупаемую или следующую транзитом прямо или косвенно из Белоруссии. В МИД РФ заявили, что это может затронуть обеспечение Калининградской области и Россия не оставит это без внимания.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что Евросоюз не исключаетвведения санкций против цементной промышленности Белоруссии: стоимость белорусского цемента в ЕС выросла за год почти на 100% и продолжает расти, что повышает его важность как источника доходов бюджета страны. Между тем цементная промышленность Белоруссии полностью принадлежит государству или контролируется им, а рабочих цементного завода заставляли принимать участие в проправительственных митингах. Поэтому цемент и продукцию, связанную с его производством, нужно подвергнуть санкциям.