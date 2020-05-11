Губернатор Астраханской области сообщил о продлении ограничительных мер

https://static.news.ru/photo/5dda4a2c-93c7-11ea-b9be-fa163e074e61_660.jpg Игорь Бабушкин Фото: Фото: kremlin.ru

В Астраханской области сохраняются ограничительные меры, которые были введены в связи с пандемией коронавируса.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что регион не вышел на плато по распространению COVID-19. Именно поэтому режим самоизоляции сохраняется. Однако с 12 мая компании, получившие пропуска на сотрудников, смогут возобновить деятельность, передаёт РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что с 12 мая единый период нерабочих дней завершается. Они были введены в связи с пандемией коронавируса.

Как писал NEWS.ru, врио главы Коми Владимир Уйба сообщил, что в регионе все ограничительные меры продлеваются до 14 мая включительно.