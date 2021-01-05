Граффити с Иваном Тургеневым закрасили в Москве

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Московские коммунальные службы закрасили граффити с писателем Иваном Тургеневым, которое было нарисовано на стене дома 37/7 по улице Остоженка.

Граффити нанесли в 2017 году, к 200-летию со дня рождения Тургенева. На заднем фоне рисунка был пейзаж, который отсылал к циклу рассказов «Записки охотника».

Рисунок могли закрасить гораздо раньше. Так, замглавы управы района Хамовники Екатерина Берсенева рассказывала в сентябре 2017 года, что изображение могут ликвидировать, если собственники здания до апреля 2018 года не согласуют арт-объект. Также рисунок должны были одобрить кураторы проекта «Моя улица».

В 2019 году в столице были введены новые правила, которые регулируют нанесение граффити на стенах домов. Изображения необходимо согласовывать с семью ведомствами. Тематика рисунков должна быть ограничена выдающимися личностями, различными историческими событиями, спортом, наукой и искусством, сообщает «Афиша Daily».

Как писал NEWS.ru, в Челябинске испортили граффити с Хабибом Нурмагомедовым. На рисунке чёрной краской было написано: «Не наш герой». Граффити появилось в честь победы россиянина над американским бойцом UFC Джастином Гейджи. После того как Нурмагомедов защитил титул, он объявил о завершении карьеры.