Граффити с Бродским и Высоцким в Петербурге повторно закрасили

https://static.news.ru/photo/0f402248-cf62-11ea-a093-fa163e074e61_660.jpg Фото: Олег Нилов/vk.com

Многострадальное граффити с изображением Иосифа Бродского и Владимира Высоцкого на улице Пестеля в Санкт-Петербурге закрасили во второй раз. Это произошло днём 26 июля.

Рисунок появился накануне на стене у дома № 22. Надолго рисунок на стене не задержался, и спустя небольшой промежуток времени его закрасили коммунальщики. Горожанам удалось отмыть заштукатуренное изображение поэтов. Однако спустя несколько часов коммунальщики закрасили его вновь.

Граффити на стене возле этого дома стирают не в первый раз. В мае уличные художники нанесли здесь большой портрет Иосифа Бродского. Эпопея с его стиранием тогда также длилась несколько дней.

В администрации Центрального района Санкт-Петербурга тогда заявили, что граффити с изображением Иосифа Бродского не было согласовано с властями. Ликвидация изображения вызвала широкий общественный резонанс. Горожане писали на месте закрашенных граффити цитаты из стихотворений поэта и высказывали своё мнение по поводу закрашивания портрета.

Место для рисунков художники выбирают не случайно: напротив находистя музей поэта, писал NEWS.ru.