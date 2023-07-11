Град размером с перепелиное яйцо обрушился на курортный район Сочи

Фото: Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Град размером с перепелиное яйцо обрушился на курортный микрорайон Сочи Аше. На опубликованном Telegram-каналом «Сочи №1» видео видно поврежденные на одном из придомовых участков цветы и пальмы.

Мои цветочки, мои пальмы! — воскликнула местная жительница, отметив красивую форму выпавшего града.

Дожди не заканчиваются в Сочи на протяжении нескольких дней. Из-за непогоды была перекрыта федеральная трасса А-147. Местные власти также приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации. Из-за разгула стихии страдают и жители других городов Краснодарского края, которые сталкиваются с потопами в своих домах.

Местные жители предупреждают об опасности непогоды в социальных сетях. Они рекомендуют друг другу избегать использования автомобилей, а также уточняют, какие районы пострадали от стихии более всего. По словам сочинцев, передвигать пешком безопаснее и гораздо комфортнее.