Госдума взяла под контроль ситуацию с изъятием пятерых детей в Оренбуржье

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Комитет Госдумы РФ по делам семьи, женщин и детей взял под контроль инцидент в Оренбургской области — в посёлке Тюльпанный органы опеки забрали из семьи пятерых детей после жалоб на аварийное состояние дома, рассказала парламентарий Ольга Окунева. По её словам, ГД РФ направила запрос в прокуратуру региона.

Мы понимаем, что детям лучше в семье, и выясняем, как оказывалась их родителям помощь ранее. Если семья попала в такую ситуацию, то с ней должны были работать специалисты, — цитирует политика «Ридус».

Прокурор должен будет дать оценку действиям представителей органов опеки и сотрудников полиции, которые участвовали в изъятии детей.

Кроме того, будут изучены все детали произошедшего, поведение родителей, образ жизни семьи, её социальное положение и жилищные условия.

Как ранее писал NEWS.ru, многодетная семья обратилась к властям из-за аварийного состояния дома. Контролирующие органы решили изъять детей из семьи, поскольку посчитали условия их проживания опасными для жизни.