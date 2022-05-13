Город Верея признан одним из самых красивых населённых пунктов России

Фото Serguei Fomine/Global Look Press

Расположенный в Подмосковье город Верея получил право вступить в в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России, сообщил президент организации Александр Мерзлов. Он отметил, что населённый пункт получил одну «звёздочку», но имеет все шансы заработать вторую, пишет «Радио 1».

У нас довольно сложная процедура вступления. Мы провели сертификацию, подсчитали очки, и Верея набрала нужное количество очков на одну «звёздочку» с хорошей перспективой на две. И сейчас мы вместе с администрацией выбираем время торжественного приёма в нашу ассоциацию, — пояснил Мерзлов.

Он подчеркнул, что Верея точно будет принята в ассоциацию, однако, скорее всего, это произойдёт позже. По его словам, в подмосковном городе есть немало краеведческих музеев. К тому же, в населённом пункте отлично сохранилась его историческая часть. Мерзлов считает, что в Верее традиции не исчезают под «натиском инноваций».

Это место одно из самых спокойных в Московской области. Я бы очень советовал туда приехать, чтобы просто отдохнуть душой, потому что там прекрасные пейзажи, — резюмировал он.

Ранее ООН признала Москву лучшим мегаполисом мира по развитию инфраструктуры и качеству жизни. В глобальном списке, для которого, в частности, учитывались параметры экономической продуктивности и экологичности, российская столица находится на третьем месте из 29 мегаполисов мира, уступая лишь Сингапуру и Торонто.