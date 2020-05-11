Голикова рассказала о колебаниях по соблюдению самоизоляции в регионах

https://static.news.ru/photo/537e808c-9397-11ea-a404-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Mikhailichenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что режим самоизоляции в российских регионах на майские праздники, а особенно с 8 по 11 мая соблюдался по-разному, причём колебания были очень большими.

Достаточно серьёзные были колебания от одной группы субъектов к другой группе субъектов, — цитирует РИА Новости Голикову.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин поручил главам регионов ослабить введённые из-за коронавируса ограничения и разрешить людям гулять. Однако он подчеркнул, что делать это необходимо с учётом ситуации в субъекте федерации и при соблюдении мер безопасности.

Перед обращением к гражданам РФ Путин провёл совещание с правительством. В ходе него он заявил о завершении нерабочих дней, новых пакетах мер поддержки бизнеса и граждан и постепенном снятии ограничительных мер. Глава государства также отметил, что уже введённый режим самоизоляции помог затормозить распространение инфекции и помочь подготовится системе здравоохранения. Также медики успели приобрести опыт для борьбы с коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 11 656 новых случаев коронавируса, скончались 94 пациента, выздоровели 5495 человек. Всего в стране, по данным на 11 мая, зарегистрировано 221 344 больных COVID-19. За весь период зафиксировано 2009 летальных исходов, выздоровел 39 801 человек.