Годовалая девочка выпала из окна в Ленобласти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Любани Ленинградской области годовалая девочка выпала из окна квартиры на первом этаже. Источник в правоохранительных органах сообщил «МК в Ленобласти», что в это время матери пострадавшей не было дома, она вышла в магазин.

По предварительным данным, с девочкой находился другой ребенок. Врачи диагностировали у пострадавшей переломы, а также ушиб головного мозга. Кроме того, девочка оказалась больна ветрянкой.

В Каспийске ранее четырехлетняя девочка вылезла из окна на девятом этаже, ее 26-летняя мать в это время находилась в клубе. Ребенка, который выбрался на откос на внешней стене, заметили соседи. Они вызвали спасателей, те вскрыли дверь квартиры и спасли девочку.

14 августа пятилетний мальчик-инвалид выпал из окна квартиры на пятом этаже в подмосковном городе Павловский Посад. Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии. При этом мать в это время была дома, но уснула, выпив алкоголь. Отец мальчика был на работе.

Похожий случай произошел в Москве 4 августа. Там ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже на улице Снайперская. В момент происшествия дома находилась его родственница, которая отвлеклась и не увидела, что он оперся на москитную сетку.