Главу Пензенской области задержали по делу о взятке

https://static.news.ru/photo/c3b7d3bc-8a22-11eb-bb4a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вместе с соучастниками был задержан по делу о взяточничестве на сумму более 31 млн рублей. Взятки передавались за предоставление фармацевтической компании конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.

Возбуждено уголовное дело в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «БИОТЭК», и других лиц. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК РФ (дача взятки, получение взятки), — сообщили в Следственном комитете РФ.

По предварительным данным, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антона Колоскова деньги и иные ценности на сумму, превышающую 31 млн рублей. За это глава региона предоставлял ГК «БИОТЭК» конкурентные преимущества при заключении госконтрактов на закупку лекарств, медизделий и реактивов для нужд учреждений здравоохранения.

В ближайшее время задержанным предъявят обвинение, следствие будет ходатайствовать об их аресте. В домах и на рабочих местах фигурантов дела уже прошли обыски.

Как писал NEWS.ru, 18 марта суд из-за тяжёлой болезни освободил из колонии бывшего губернатора Удмуртии Александра Соловьёва. В октябре прошлого года его приговорили к десяти годам лишения свободы за получение взяток на сумму 139 млн рублей. Ранее СМИ со ссылкой на его дочь Евгению Сирик писали, что у экс-главы «метастазы в грудной клетке, парализована нижняя часть и он не ходит. Кроме того, от болевого шока у него произошёл инфаркт, а также отказала единственная почка». 20 февраля в ряде СМИ появилась новость о смерти бывшего чиновника, однако УФСИН по Удмуртии опровергло эту информацию. В настоящее время Соловьёв проходит специализированное лечение в ведущем ЛПУ Минздрава Удмуртии.