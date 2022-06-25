Глава Ростовской области: большинство беженцев хотят вернуться в Донбасс

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Большинство беженцев из Донбасса, которые в настоящее время находятся в Ростовской области, планируют вернуться домой после улучшения ситуации, рассказал РИА Новости глава региона Василий Голубев. В настоящее время в области находятся свыше четырёх тысяч беженцев.

Основная часть беженцев планирует вернуться назад после стабилизации обстановки. Вместе с тем часть из них хотят остаться в Ростовской области, — сказал губернатор.

Глава области добавил, что беженцы, в числе которых более двух тысяч детей, находятся в 47 пунктах временного размещения. Они получают медицинскую и психологическую помощь, обеспечены трёхразовым питанием и всеми предметами первой необходимости.

Ранее беженцы из ДНР и ЛНР назвали российские города и регионы, наиболее пригодные для переселения. В перечень попали Краснодар, Таганрог и Ростов-на-Дону, а также Москва и Московская область.