Глава района в Приамурье пойдёт под суд за махинации с землёй

Главу Благовещенского района Амурской области отдадут под суд. Причиной стало превышение должностных полномочий при отчуждении земли. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Завершено расследование уголовного дела по обвинению главы Благовещенского района в совершении преступления по пункту «в» части 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий...), — говорится в сообщении следственного управления.

В ближайшее время дело будет передано в суд.

По данным следствия, обвиняемый в 2020 году создал своему знакомому условия для отчуждения муниципального земельного участка площадью более шести гектаров в селе Кантон-Коммуна. При этом стоимость участка была сильно занижена и составила чуть более 100 тысяч рублей, в то время как рыночная стоимость земли оценивается в 50 млн рублей. Таким образом, муниципалитету был нанесён ущерб в особо крупном размере.

В ведомстве также отметили, что автомобиль, две квартиры и деньги подозреваемого, находящиеся на банковских счетах, в настоящий момент арестованы.

Ранее сотрудники УФСБ и следственного управления СК РФ по Челябинской области задержали заместителя министра здравоохранения региона Александра Кузнецова. Он подозревается в злоупотреблениях при проведении госзакупок медоборудования для больниц области.

Кроме того, в Оренбургской области задержан за злоупотребление должностными полномочиями заведующий ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы». Его подозревают в навязывании услуг родственникам покойных. Предполагается, что он и его подельники вынуждали родственников усопших заключать договоры на косметику для трупов и другие услуги.