Глава поселка в Краснодарском крае выписала повестки местным мужчинам

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Глава Поселкового сельского поселения Тимашевского района Наталья Желтобрюхова выписала повестки в военкомат мужчинам, проживающим в населенном пункте, сообщает «Подъем». В местной администрации пояснили, что решение главы связано с «заботой о гражданах», а выписанные повестки — это лишь «предварительные» документы, которые призваны не допустить наказания за неявку жителей Поселкового поселения в военный комиссариат.

Военкомат сказал, пишите им свои предварительные повестки, чтобы они явились, поскольку там был аврал на тот момент. Это не было решение главы или что-то незаконное. Да, может быть, это было немного неправильно, но люди бы не явились вообще. Это была забота о гражданах, поскольку известно, как сейчас карается неявка в военкомат, зачем это нужно людям, нам и всем остальным, — сообщили в администрации.

В местных сообществах в соцсетях жители пожаловались в полицию на действия властей поселка. Как заявили сами власти, граждане отправили встречные заявления в правоохранительные органы, потому что после этой ситуации у них дома произошли «неприятные прецеденты». При этом какого характера были эти инциденты, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга две неслужившие россиянки получили повестки. У них нет военно-учетной специальности, однако имеется лицензия на оружие.