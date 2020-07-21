Глава МЧС Зиничев вылетел к местам подтопления в Свердловской области

https://static.news.ru/photo/dfd29ad0-cb4d-11ea-9985-fa163e074e61_660.jpg Евгений Зиничев Фото: МЧС России/vk.com

Глава МЧС России Евгений Зиничев сообщил президенту Владимиру Путину о подтоплении в Свердловской области. Сам он незамедлительно отправился к месту происшествия.

Сегодня Путин выслушал доклад от министра по чрезвычайным ситуациям Евгения Зиничева о ситуации с затоплением в результате проливных ливней города Нижние Серги в Свердловской области. Зиничев подробно рассказал о том, какие меры принимаются, по поручению главы государства министр вылетел на место происшествия, — цитирует пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова «Интерфакс».

По информации ГУ МЧС, в поселении было подтоплено 63 жилых дома. В них проживают 189 человек. Помимо этого, затоплены четыре административных здания, а поток воды повредил опоры линий электропередачи. Информация о пострадавших не поступала.

На данный момент для ликвидации паводка задействованы 390 человек и 59 единиц техники. Сотрудники заводоуправления «НЛМК-Урал» были вынуждены отключить электро- и газоснабжение. Эксперты стремятся оценить общий ущерб.

Как ранее информировал NEWS.ru, местные жители Нижних Серёг рассказали о последствиях паводка.