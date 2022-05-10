Глава Марий Эл Евстифеев решил покинуть свой пост

Губернатор Марий Эл Александр Евстифеев / Фото kremlin.ru

Губернатор Республики Марий Эл Александр Евстифеев решил покинуть свой пост. Он занимал его пять лет с 2017 года. О том, что политик будет делать дальше, он не сообщил.

В связи с истечением срока полномочий главы Республики Марий Эл я обратился к президенту России с просьбой принять мою отставку. Выражаю слова благодарности президенту РФ Владимиру Путину за оказанное мне доверие и неоценимую заботу о республике и её жителях, — написал он.

Губернатор поблагодарил жителей субъекта за поддержку, а также общественные и политические организации за сотрудничество.

Евстифеев был назначен на пост врио главы региона в 2017 году после Леонида Маркелова, посвятившего региону 16 лет работы и подавшему прошение президенту России об отставке по собственному желанию. В сентябре 2017 года Евстифеев на губернаторских выборах получил 88,27% голосов избирателей, одержав победу.

Ранее губернатор Саратовской области Валерий Радаев досрочно сложил свои полномочия. Он заявил, что хочет «сосредоточиться на другом направлении работы». Аналогичное заявление сделал губернатор Кировской области Игорь Васильев: он пояснил, что перейдёт на должность «на федеральном уровне».

Также ранее стало известно, что губернатор Томской области Сергей Жвачкин покинул свой пост. В своём заявлении он сослался на то, что является «одним из самых взрослых губернаторов в стране», поэтому готов уступить «дорогу молодым».

Отсрочить отставку решил только глава Рязанской области Николай Любимов. Он сообщил, что не будет выдвигаться на пост главы региона на следующий срок, но продолжит свою работу до окончания контракта.