Глава ЛНР официально вступил в должность Пасечник вступил в должность главы ЛНР

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Леонид Пасечник

В Луганске прошла инаугурация Леонида Пасечника, избранного главой ЛНР, сообщает РИА Новости. За его избрание депутаты Народного совета республики проголосовали единогласно.

Мероприятие прошло в центральном колонном зале Луганска с участием первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко. Пасечник принес присягу, пообещав с честью выполнять обязанности главы региона. В качестве подарка Кириенко вручил главе ЛНР специальное издание Конституции РФ, привезенное из Москвы.

У Луганской Народной Республики великое прошлое, достойное настоящее и — благодаря вашей работе, всей вашей большой команды — уверен, что не менее великое будущее. Я хочу пожелать вам успехов, — сказал Кириенко.

Ранее 23 сентября главами новых российских регионов стали носившие до этого приставку врио Дмитрий Пушилин (ДНР), Владимир Сальдо (Херсонская области) и Евгений Балицкий (Запорожская область). За Пушилина проголосовало большинство депутатов Народного совета республики. Сальдо был избран в рамках заседания регионального парламента после выборов, которые прошли в начале сентября. Балицкого избрало губернатором региона законодательное собрание области. Он будет занимать этот пост на протяжении пяти лет.