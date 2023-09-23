Балицкого избрали губернатором Запорожской области

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Евгений Балицкий

Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале, что законодательное собрание Запорожской области избрало его губернатором региона. Он будет занимать этот пост на протяжении пяти лет.

Сегодня депутатами Запорожского законодательного собрания избран губернатором Запорожской области. Это большая честь и большое доверие, — написал Балицкий.

Он выразил благодарность за поддержку президенту РФ Владимиру Путину, первому заместителю руководителя администрации главы государства Сергею Кириенко, а также жителям региона.

Кроме того, Балицкий отметил, что свои указом он наделил полномочиями сенатора представителя от исполнительного органа государственной власти Запорожской области Дмитрия Рогозина. Глава региона отметил колоссальный опыт и компетенцию политика.

23 сентября Владимир Сальдо официально вступил в должность губернатора Херсонской области. Он был избран в рамках заседания регионального парламента после выборов, которые прошли в начале сентября.

Ранее в Херсонской области провели голосование в рамках единого дня голосования. Как рассказал наблюдатель из Исландии, общественный деятель Конрад Магнуссон, жители региона шли голосовать, несмотря на опасность попасть под обстрел ВСУ. Магнуссон подчеркнул, что избиратели выглядели довольными, зная, что выполняют свой гражданский долг.