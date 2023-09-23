Губернатор Херсонской области официально вступил в должность Сальдо вступил в должность главы Херсонской области

Фото: t.me/SALDO_VGA

Владимир Сальдо

Владимир Сальдо официально вступил в должность губернатора Херсонской области, сообщает ТАСС. Он был избран в рамках заседания регионального парламента после выборов, которые прошли в начале сентября.

На торжественной церемонии Сальдо принес присягу. После этого был подписан указ о вступлении в должность, и губернатору вручили нагрудный знак главы Херсонской области.

Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Херсонской области верно служить народу Херсонской области, соблюдать Конституцию РФ и федеральные законы, устав и законы Херсонской области, уважать, обеспечивать защиту прав и свобод человека и гражданина, исполнять указы президента РФ и постановления правительства РФ, с честью выполнять высокие обязанности губернатора Херсонской области, — сказал Сальдо на церемонии.

Ранее в Херсонской области провели голосование в рамках всероссийских выборов. Как рассказал наблюдатель из Исландии, общественный деятель Конрад Магнуссон, жители региона шли голосовать, несмотря на опасность попасть под обстрел ВСУ. Магнуссон подчеркнул, что избиратели выглядели довольными, зная, что выполняют свой гражданский долг.