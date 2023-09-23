Пушилина избрали главой Донецкой Народной Республики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Денис Пушилин

Дениса Пушилина избрали главой ДНР. За него проголосовало большинство депутатов Народного совета республики.

Клянусь при осуществлении полномочий главы Донецкой Народной Республики верно служить народу Донецкой Народной Республики, соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, Конституцию Донецкой Народной Республики и законы Донецкой Народной Республики, — сказал Пушилин во время присяги.

Ранее законодательное собрание Запорожской области избрало Евгения Балицкого губернатором региона. Он будет занимать этот пост на протяжении пяти лет. Он выразил благодарность за поддержку президенту РФ Владимиру Путину, первому заместителю руководителя администрации главы государства Сергею Кириенко, а также жителям региона.

23 сентября Владимир Сальдо официально вступил в должность губернатора Херсонской области. На торжественной церемонии Сальдо принес присягу. После этого был подписан указ о вступлении в должность и губернатору вручили нагрудный знак главы Херсонской области. Сальдо был избран в рамках заседания регионального парламента после выборов, которые прошли в начале сентября.