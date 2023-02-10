Глава Курской области заявил, что ВС России ведут бой с ВСУ возле границы

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале, что российские военные ведут огонь по выявленным точкам расположения Вооруженных сил Украины возле границы. Он призвал жителей региона сохранять спокойствие. О потерях с какой-либо стороны не сообщается.

В Глушковском районе наши военные ведут огонь по выявленным точкам расположения ВСУ, — написал губернатор.

Ранее глава Курской области сообщил, что с 4 февраля высокий уровень террористической опасности в Курской области становится бессрочным. По его словам, «желтый» уровень угрозы будет действовать до тех пор, «пока необходимы усиленные меры по защите и охране территории».

30 января губернатор сообщил об обстреле ВСУ Рыльского района области. В окрестностях деревни Поповка, расположенной на границе с Сумской областью, было зафиксировано более 20 прилетов снарядов. Старовойт указал, что пострадавших нет.

29 января Вооруженные силы Украины обстреляли из минометов поселок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области. Сообщалось о 12 прилетах, люди не пострадали, однако были повреждены линии электропередачи. В результате жители Краснооктябрьского и села Волфино на время остались без света.