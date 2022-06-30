Глава Крыма заявил о переносе запуска поездов в Херсон и Мелитополь

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Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о переносе запуска поездов в Херсон и Мелитополь с 1 июля на более позднюю дату. В своём Telegram-канале Аксёнов пояснил, что работы по обеспечению безопасности на линии Джанкой — Мелитополь, Джанкой — Херсон до конца не завершены.

Безопасность здоровья и жизни граждан на сегодняшний день является для нас основным приоритетом, принято решение о переносе старта движения железнодорожного транспорта с территории Республики Крым на освобожденные территории Херсонской и Запорожской областей, — пояснил глава региона.

Дополнительная информация о движении поездов будет опубликована 1 июля. Администрация Крыма обещает завершить мероприятия по безопасности в течение нескольких дней. Билеты можно сдать либо проехать по ним после корректировки расписания, так как они не утратят актуальности.

Ранее сообщалось, что с 1 июля из Крыма в Херсон и Запорожье будут ходить автобусы. Они будут курсировать ежедневно по маршрутам Симферополь — Херсон, Симферополь — Мелитополь, Симферополь — Бердянск. По первым двум направлениям стоимость проезда составит 1300 рублей, до Бердянска и обратно — 1800 рублей.