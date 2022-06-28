Автобусы начнут ходить из Крыма в Херсон, Мелитополь и Бердянск с 1 июля

Фото: Иван Родионов/РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксёнов пообещал, что с 1 июля полуостров наладит автобусное сообщение с Херсоном, Мелитополем и Бердянском. Об этом Аксёнов сообщил в своём Telegram-канале.

Это же касается и железнодорожного сообщения. Электрички из Джанкоя пойдут по двум направлениям, автобусы будут запущены из Симферополя по трём направлениям.

С 1 июля впервые за 8 лет открывается регулярное автобусное и железнодорожное сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями. <...> Купить билеты и на автобус, и на поезд в Крыму можно за рубли, на освобожденных территориях — за рубли и за гривны. Безопасность перевозок будет обеспечена силами Росгвардии, — сообщил глава Крыма.

Автобусы будут курсировать ежедневно по маршрутам Симферополь — Херсон, Симферополь — Мелитополь, Симферополь — Бердянск. По первым двум направлениям стоимость проезда составит 1300 рублей, до Бердянска и обратно — 1800 рублей. По каждому из маршрутов предусмотрено по два рейса туда и обратно: утром и в обед. Купить билет можно будет за 30 дней до отправления, закончится продажа за два часа до ухода автобуса в рейс.

Поезда будут ходить по маршрутам Джанкой — Херсон и Джанкой — Мелитополь. Из Крыма они будут отправляться утром, обратно — вечером. Стоимость билета составит 250 и 310 рублей соответственно. Купить билет можно будет непосредственно у проводников за наличный расчёт, на официальном сайте компании-перевозчика ЮППК, а также в мобильном приложении «В путь — билеты на электрички».

Ранее сообщалось, что национальные водительские права граждан ЛНР, ДНР и Украины будут заменять на российские без проведения экзаменов. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов в городе Мелитополе Запорожской области проводят работу по предупреждению водителей о том, что регион постепенно переходит на российские правила дорожного движения.