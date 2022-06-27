МВД: водительские права ЛНР, ДНР и Украины заменят на права РФ без экзамена

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Национальные водительские права граждан ЛНР, ДНР и Украины будут заменять на российские без проведения экзаменов. Об этом сообщили в пресс-центре МВД, пишет ТАСС.

Выдача прав в упрощённом порядке будет проводиться согласно поручению президента России Владимира Путина, отметили в ведомстве.

Определены категории лиц, имеющих право на обмен иностранных национальных водительских удостоверений, выданных компетентными органами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, на российские национальные водительские удостоверения в упрощённом порядке — без сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами, — приводит агентство сообщение пресс-центра министерства.

Так, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов в городе Мелитополе Запорожской области проводят работу по предупреждению водителей о том, что регион постепенно переходит на российские правила дорожного движения (ПДД). Инспекторы относятся лояльно к нетяжёлым нарушениям, так как у многих автолюбителей нет возможности изучить новые ПДД.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в России заработает единая база злостных нарушителей правил дорожного движения «Витрина данных ГИБДД». Сами автовладельцы также смогут фиксировать эту информацию.