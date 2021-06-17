Привившийся глава Калужской области попал в больницу с COVID

https://static.news.ru/photo/f37e1f3e-cffa-11eb-ae0f-96000091f725_660.jpg Владислав Шапша Фото: shapsha/vk.com

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заразился коронавирусом и находится в больнице. Болезнь протекает в лёгкой форме, так как он успел сделать прививку. Об этом он рассказал в своём аккаунте в Instagram.

Я подхватил эту болячку, получил подтверждённый тест. Состояние уже нормальное, проходит болезнь в лёгкой форме. Всё это благодаря тому, что я своевременно сделал прививку, — рассказал глава региона.

Он отметил, что его близкие также вакцинировались и поэтому, находясь рядом с ним, не заболели. В связи с этим губернатор порекомендовал жителям области, не откладывая, сделать прививку от COVID-19.

Согласно данным оперштаба на 17 июня, в Калужской области за сутки выявлено 58 случаев заражения. Всего с начала пандемии в регионе заболели 36,5 тысячи человек, из которых жертвами инфекции стали 353.

Ранее сообщалось, что глава Коми Владимир Уйба был госпитализирован с коронавирусом. Он отметил, что прошёл вакцинацию за несколько месяцев до этого. По его мнению, без прививки заболевание протекало бы в очень тяжёлой форме.