Гладков: в Белгородском районе с БПЛА сбросили взрывное устройство

Фото: kremlin.ru / NEWS.ru

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в поселке Октябрьский с беспилотного летательного аппарата сброшено взрывное устройство. Глава региона добавил, что в результате атаки повреждено административное здание. Он подчеркнул, что пострадавших нет.

Взрывное устройство сброшено с беспилотника в поселке Октябрьский Белгородского района. Пострадавших нет. В результате атаки БПЛА повреждено административное здание: выбиты окна, посечены фасад и кровля, — написал Гладков.

Он добавил, что на месте взрыва работают оперативные службы.

Ранее мэр Горловки Донецкой Народной Республики Иван Приходько в своем Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по городу из РСЗО, выпустив 10 ракет. По его словам, число пострадавших в результате обстрела достигло семи. Украинская армия совершила 17 обстрелов территории ДНР за последние 24 часа. При этом было выпущено 97 различных боеприпасов.

24 мая стало известно, что при обстреле ВСУ в селе Козинка Грайворонского городского округа пострадала 85-летняя женщина. У жительницы Белгородской области диагностировали легкую контузию.