Гигантские осы атаковали Подмосковье В Подмосковье произошло нашествие сколий

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В Подмосковье произошло нашествие ос-гигантов — сколий, сообщает «Мослента». Размер взрослой особи может достигать шести сантиметров, это одни из крупнейших насекомых в России.

По информации издания, в данный момент они активно плодятся в Московской области. При этом специалисты уверяют, что для людей сколии не представляют опасности.

Ранее врач-профилактик Эвелина Овнанян заявила, что осы чаще всего кусают ярко одетых и сильно надушенных людей. Медик добавила, что граждане с аллергией на яд тяжелее переносят нападения насекомых, тогда как для остальных нападение относительно безопасно. Врач добавила, что смертельной дозой для человека является 50–100 укусов, но к врачу нужно сразу обращаться уже при двух нападениях подряд.

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков посоветовал приложить холод и компресс с содой к месту укуса осы. Эксперт добавил, что наиболее тяжелую аллергическую реакцию вызывают укусы в области груди, шеи и лица из-за большого количества сосудов. Помимо ос, укусы шмелей и пчел также могут привести к летальному исходу. После укуса человек может почувствовать ухудшение самочувствия — затруднение дыхания, головокружение, тошноту.