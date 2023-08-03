Врач рассказал, что делать при укусе осы Врач Шеляков посоветовал приложить холод и компресс с содой к месту укуса осы

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Укус осы может привести к аллергической реакции и даже летальному исходу, поэтому прежде всего стоит принять антигистаминное средство и приложить холод к месту укуса, рассказал NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. По его словам, также можно использовать специальное средство от насекомых с охлаждающим эффектом, чтобы уменьшить отек.

При укусе осы не оставляют жало, поэтому сначала стоит приложить что-то холодное к месту укуса. Также советую наложить компресс с содой, чтобы уменьшить ощущение жжения и принять антигистаминное лекарство в случае, если у человека есть склонность к аллергии, — рассказал Шеляков.

Врач отметил, что после укуса человек может почувствовать ухудшение самочувствия — затруднение дыхания, головокружение, тошноту. В таком случае следует незамедлительно обратиться к врачу. По словам эксперта, аллергики, дети и люди с ослабленным иммунитетом более чувствительны к яду.

Ранее врач Михаил Шеляков назвал насекомых, чей укус может быть смертельным. По ее словам, помимо ос, укусы шмелей и пчел также могут привести к летальному исходу. Эксперт добавил, что наиболее тяжелую аллергическую реакцию вызывают укусы в области груди, шеи и лица из-за большого количества сосудов.