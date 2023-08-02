Врач назвал насекомых, чей укус может быть смертельным Врач Шеляков: укусы пчел, шмелей и ос могут привести к летальному исходу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жаркая погода ведет к увеличению числа пчел, шмелей и ос, укус которых может привести к летальному исходу, рассказал NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. По его словам, укус насекомого в области груди, шеи и лица из-за большого количества сосудов может стать смертельным для человека.

Важно понимать, что укус этих насекомых очень коварная вещь. На самом деле, много людей умирает от укуса осы, особенно если укус пришелся в шею или лицо. Были ситуации, когда люди осуществляли прогулки на велосипеде и осы залетали в рот и жалили прямо в горло, — рассказал Шеляков.

Врач посоветовал использовать средства защиты в летний период, особенно тем, кто подвержен аллергии.

Ранее москвичей предупредили о нашествии ос в неожиданных местах. По словам энтомолога Юрия Гниненко, стаи ос во время потепления могут появляться в таких неожиданных местах, как балконы и чердаки. Эксперт отметил, что насекомые делают там гнезда, которые не опасны, если не лезть к ним.

Главный внештатный специалист Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского (МОНИКИ) Наталья Морозова сообщила, что если ребенка, страдающего аллергией, укусила оса и у него началась крапивница или отек, то нужно попытаться убрать жало и приложить что-то холодное, а также вызвать скорую помощь. Также ему можно дать антигистаминный препарат, если лекарство есть под рукой.