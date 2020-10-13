Генпрокурор РФ прибыл с визитом на Камчатку

Генеральный прокурор России Игорь Краснов посетил Камчатку, это первый визит Генпрокурора в регион за 20 лет.
В план визита Краснова входят встречи с представителями местного бизнеса и приём жителей,
Игорь Краснов проведёт на территории края личный прием граждан и встретится с представителями бизнес-сообщества, — говорится в сообщении.
Генпрокурор совместно с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым посетил мемориальный комплекс «Парк Победы» в Петропавловске-Камчатском, где возложил цветы в память о жителях Камчатки, погибших в годы Второй мировой войны.
Как писал NEWS.ru ранее, сотрудники прокуратуры и эксперты Росрыболовства выясняют причины загрязнения одного из притоков Авачи — источника питьевой воды для Петропавловска-Камчатского и Елизово. Вода в притоке стала мутно-зелёной, а дно ручья покрылось толстым слоем грязи. В Росрыболовстве полагают, что в загрязнении виноваты золотодобытчики, так как выше от них по течению ручей чистый.
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