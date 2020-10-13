Генпрокурор РФ прибыл с визитом на Камчатку

https://static.news.ru/photo/82bc8c06-0dca-11eb-857a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Investigative Committee/via Global Look Press

Генеральный прокурор России Игорь Краснов посетил Камчатку, это первый визит Генпрокурора в регион за 20 лет.

В план визита Краснова входят встречи с представителями местного бизнеса и приём жителей, передаёт «Интерфакс — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Игорь Краснов проведёт на территории края личный прием граждан и встретится с представителями бизнес-сообщества, — говорится в сообщении.

Генпрокурор совместно с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым посетил мемориальный комплекс «Парк Победы» в Петропавловске-Камчатском, где возложил цветы в память о жителях Камчатки, погибших в годы Второй мировой войны.

Как писал NEWS.ru ранее, сотрудники прокуратуры и эксперты Росрыболовства выясняют причины загрязнения одного из притоков Авачи — источника питьевой воды для Петропавловска-Камчатского и Елизово. Вода в притоке стала мутно-зелёной, а дно ручья покрылось толстым слоем грязи. В Росрыболовстве полагают, что в загрязнении виноваты золотодобытчики, так как выше от них по течению ручей чистый.